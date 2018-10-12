Мининформ заблокировал 12 сайтов и 6 страниц «Вконтакте»

Министерство информации Беларуси 18-19 октября приняло решения об ограничении доступа к 12-и интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы. Как сообщили в ведомстве, такое решение принято на основании уведомлений министерства антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполкома.

Также ограничен доступ к шести страницам в социальной сети «Вконтакте» за распространение материалов, признанных экстремистскими на основании решения суда Октябрьского района Витебска. В чем выявлялся экстремизм и какая реклама была ненадлежащей, а также название заблокированных интернет-ресурсов и страниц не сообщаются. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby