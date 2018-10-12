Лента RSS
Подписаться на ленту
20 октября 2018, суббота, 13:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,42
20. 10. 2018

Мининформ заблокировал 12 сайтов и 6 страниц «Вконтакте»

Министерство информации Беларуси 18-19 октября приняло решения об ограничении доступа к 12-и интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы. Как сообщили в ведомстве, такое решение принято на основании уведомлений министерства антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполкома.

Также ограничен доступ к шести страницам в социальной сети «Вконтакте» за распространение материалов, признанных экстремистскими на основании решения суда Октябрьского района Витебска.

В чем выявлялся экстремизм и какая реклама была ненадлежащей, а также название заблокированных интернет-ресурсов и страниц не сообщаются.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.