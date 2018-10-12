«Белнефтехим» опять повышает цену бензину

С 21 октября на автозаправочных станциях Беларуси цена бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,48 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,69 рубля, ДТ – 1,48 рубля. Таким образом, подорожание составит 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро остается без изменений – 1,39 рубля. Об этом сообщили в «Белнефтехиме».

В концерне отметили, что предыдущие изменения цен не компенсировали для белорусских НПЗ опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты.

С октября 2017 года по октябрь 2018-го цена нефти для белорусских НПЗ в рублях выросла на 54,5%. А стоимость нефтепродуктов за это время увеличилась в среднем на 15,2%.