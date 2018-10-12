Смертельное ДТП в Чериковском районе: задержан водитель трактора

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Чериковском районе Могилевской области, в результате которого погибли четыре человека и одному были причинены тяжкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело.

смотрите также Под Чериковом машину разорвало после столкновения с трактором: четверо погибших Как сообщили в Следственном комитете, водитель трактора, в который врезался легковой автомобиль, задержан. Расследование продолжается, отметили в СК. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby