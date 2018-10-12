Лента RSS
Подписаться на ленту
20 октября 2018, суббота, 15:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,42
20. 10. 2018

Смертельное ДТП в Чериковском районе: задержан водитель трактора

Источник фото: Следственный комитет

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Чериковском районе Могилевской области, в результате которого погибли четыре человека и одному были причинены тяжкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело.

смотрите также Под Чериковом машину разорвало после столкновения с трактором: четверо погибших

Как сообщили в Следственном комитете, водитель трактора, в который врезался легковой автомобиль, задержан.

Расследование продолжается, отметили в СК.

Это Интересно
Актуальное
Аварии, ДТП
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.