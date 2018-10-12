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21. 10. 2018

На полную мощь: минской рок-группе AILLION – 10 лет

11 ноября в минском клубе RE:PUBLIC состоится большой сольный концерт группы AILLION в честь её 10-летия.

Aillion – минская группа, исполняющая хэви-метал. Образовалась в марте 2008 года по инициативе четырёх музыкантов, ушедших из группы СТАЯ.

Первый полноформатный альбом «Война миров» музыканты выпустили в 2015 году. И вот – долгожданная презентация второго полноформата от AILLION – «Эра чёрных зеркал», которая станет подарком всем поклонникам группы и ценителям  настоящей, живой и мощной рок-музыки.

На счету Aillion  – два мини-альбома «Не побеждённый судьбой» и «Stranger», десятки сольных концертов и выступлений на популярных рок-фестивалях «Свята Сонца», «Наш Грунвальд»,  LidBeer, «Купальскае кола». Музыканты принимали участие в различных байк-фестивалях, а трибьюты, посвященные группе Metallica, вообще никогда не проходят без Aillion.

На свой 10-летний юбилей Aillion  делает двойной подарок фанатам: большой сольник будет бесплатным!

Держитесь крепче, скоро накатит волна мощи и драйва от AILLION!

Итак, 11.11, клуб RE:PUBLIC.

Что вас ждет?

  • презентация нового полноформатного альбома «Эра чёрных зеркал»
  • классические песни AILLION, включая те, которые не исполнялись почти 10 лет!
  • вместе с AILLION выступят гостевые музыканты и бывшие участники группы
  • конкурсы, сюрпризы и подарки
  • а также море драйва и положительной энергии, которые готовят для вас AILLION!

Ждём всех вас, друзья!

 

Больше о группе Aillion

https://vk.com/aillion

 

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