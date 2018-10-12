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22. 10. 2018

В понедельник в Беларуси ожидается переменная облачность

Автор фото: Виктор Кравчук Источник фото: Telegraf.by

В понедельник, 22 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по северо-западу небольшие дожди. Утром местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный.

По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха составит +7 +13°С. 

В Минске: без осадков. Температура воздуха: утром +1..+3°С, днем +10..+12°С, вечером +7..+9°С.

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