МАЗ выпустил первый автобус-гармошку с «толкающим» приводом

Минский автомобильный завод выпустил первый автобус особо большой вместимости с «толкающим» приводом и новейшим узлом сочленения от компании Hubner, который еще не использовался в мире. Первенец будет представлен на международном автобусном салоне Busworld, который пройдет в Москве с 23 по 25 октября.

МАЗ 216 станет первым сочлененным белорусским автобусом с заднемоторной компоновкой. Силовой привод будет находиться не в головной, а в хвостовой части «гармошки». В результате инженеры сделали тихий и просторный салон, предоставив больше свободного места пассажирам, в том числе матерям с детьми и маломобильным группам населения. Новый автобус сделан полностью низкопольным – высота ступеньки над уровнем дороги составляет 34 см, а при использовании клиренса – 27см.



Среди отличий – уникальный узел сочленения 24.2 немецкой фирмы Hubner, который выгодно отличается от серийной версии 19.5. Впервые его опробуют как раз на белорусском автобусе.

Автобус «растянулся» в длину на 18 м при ширине в 2,55 м и высоте в 3,1 м. Максимальная полная масса достигает 28 тонн. Автобус оснастят 326-сильным двигателем от Mercedes (Daimler AG OM 926) класса Евро-5 и автоматической коробкой передач Allison (T375w/Ret). Предельная скорость ограничена на отметке 85 км/ч. Кстати, для стран Евросоюза автобусы будут комплектовать моторами класса Евро-6. Топливный бак рассчитан на 300 литров, но по желанию его расширят до 400 литров и перенесут в задний свес 1-ой секции.



Новинка относится к категории автобусов особо большой вместимости. Внутри предусмотрено 40 брендированных сидений, а всего же в салоне поместится около 170 человек. Предназначен автобус для использования в городских условиях – на наиболее оживленных маршрутах. Конфигурацию салона можно менять в зависимости от пожеланий заказчика. Внутри предусмотрен мощный кондиционер с функцией обогрева.



Новый автобус изготовлен всего за полгода. Работы стартовали еще весной в Дзержинске, где был сварен каркас, а окончательная сборка осуществлялась в цехах Минского автозавода. Первый экземпляр символично раскрашен в цвета Европейских игр в Минске, во время которых пассажиров будут перевозить именно автобусы МАЗ.





Новый автобус планируется поставлять в крупные города стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. На автобус с «толкающим» приводом также существует спрос в Польше и Эстонии, интересуются им и в Сербии.



«Сочлененный автобус с «толкающим» приводом – одна из самых долгожданных новинок МАЗ, которая значительно расширяет наши возможности. В частности, в Европе наиболее распространена пассажирская автотехника именно с такой схемой. Так что теперь развитие автобусной автотехники в Беларуси будет вестись по нескольким направлениям – как с «тянущим», так и «толкающим» приводом, что позволяет нам увеличить свое присутствие на зарубежных рынках», – отметили в ОАО «МАЗ».

Автобус МАЗ с «толкающим» приводом впервые покажут на международной выставке Busworld. Автобусный салон пройдет в Москве с 23 по 25 октября. В нем примут участие 84 компании из 14 стран мира – от производителей автобусов и электробусов до разработчиков систем навигации.