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22. 10. 2018

15 - 17 ноября: Берлинский международный фестиваль XJAZZ в Минске!

На три дня Минск погрузится в атмосферу джазовой лаборатории, принесенной в столицу семью музыкантами из Берлина.

Фестиваль-формат XJAZZ был придуман известным немецким композитором, трубачом и пианистом Себастьяном Студницким и стартовал в 2014 году. Моментально ставший одним из самых крупных джазовых событий Германии, проект быстро и успешно зарекомендовал себя на международной арене. За последние годы свидетелями этого беспрецедентного события явились слушатели Турции, России, Польши, Израиля и Франции.

И вот ХJAZZ прибыл в Беларусь! С 15 по 18 ноября Белорусская Государственная Филармониякультурный хаб ОК16культ.центр Корпус и галерея «Арт-Беларусь» распахнут свои двери для XJAZZ Minsk Edition, а минчане и гости столицы смогут насладиться блюзом, джазом и фанком в нестандартных комбинациях с электронной и классической музыкой.

Минск впервые встречает берлинский XJAZZ благодаря поддержке Посольства Федеративной Республики Германия, проекта Европейского Союза «Мост», компании «Регула», энтузиазму основателей джазового фестиваля XJAZZ Берлин и белорусских соорганизаторов – концертного агентства «Эквилибриум АРТС» и международного творческого проекта «АРТЕМП».

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