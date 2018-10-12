Соболенко поднялась на 12-е место рейтинга WTA

Белорусская теннисистка Александра Саснович вернулась в первую 30-ку мирового одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). По сравнению с предыдущим рейтингом WTA белоруска, на прошлой неделе дошедшая до четвертьфинала Кубка Кремля, переместилась на одну строчку и заняла 30-е место, тем самым повторив свое наивысшее карьерное достижение.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поднялась с 15-го на 12-е место (ее личный рекорд — 11-е место), а бывшая первая ракетка планеты Виктория Азаренко — с 56-го на 53-е.

В топ-100 рейтинга из представительниц Беларуси также входит Вера Лапко, которая опустилась с 62-й на 65-ю строчку. Ее наивысшее достижение — 60-е место.