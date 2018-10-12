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22. 10. 2018

В Ждановичах милиция устроила облаву: 90 задержанных

Источник фото: ГУВД

Сотрудники минской милиции провели рейдовую отработку территории торгового дома «Ждановичи» для выявления лиц, нарушающих общественный порядок, бродяг и попрошаек. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. По результатам рейда было задержано 90 человек, в отношении которых составлено 42 административных протокола.

Так, 31 протокол составлен за распитие алкоголя, потребление наркотиков и психотропов в общественном месте или появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения, 9 - за неповиновение распоряжению или требованию должностного лица при исполнении, 2 - за мелкое хулиганство.

Кроме того, за различного рода административные правонарушения к административной ответственности привлечен 71 участник дорожного движения.

Также 5 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о положении иностранных граждан в Беларуси.

В Центр изоляции правонарушителей направлены 10 человек. 

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