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22. 10. 2018

Минэкономики предлагает не лишать свободы за экономические преступления

Источник фото: СК РБ

За январь-сентябрь 2018 года количество проверок бизнеса в Беларуси по сравнению с показателями 2017 года сократилось в 2,7 раза. Об этом в эфире программы "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" рассказал министр экономики Дмитрий Крутой.

Количество же нарушений и штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, нарушений в сфере торговли или рекламы сократилось на 15-45%.

По словам министра, минэкономики отказалось от плановых проверок и перешло к выборочному принципу, что было позитивно встречено белорусскими предпринимателями. Кроме того, министерство выступает за смягчение наказания по экономическим статьям, за отказ от конфискации имущества и расширение параметров крупного и особо крупного ущерба.

Лишение свободы для предпринимателей за экономические преступления должно применяться лишь в исключительных случаях, подчеркнул Дмитрий Крутой.

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