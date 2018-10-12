В Беларуси могут объявить выходную неделю в мае 2019 года

Правительство Беларуси рассмотрит возможность сделать неделю с 6 по 12 мая 2019 года «выходной». Об этом в эфире программы «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» заявил министр экономики Дмитрий Крутой.

Он отметил, что на вторник 7 мая выпадает Радуница, в связи с чем понедельник традиционно объявляется выходным с отработкой в другой день. А четверг 9 мая является днем Победы, поэтому пятницу также могут объявить выходным днем с переносом отработки. Таким образом, единственный рабочий день выпадает на среду, 8 мая, а работать один день большого смысла нет.

Поэтому правительство подумает над тем, чтобы объявить выходную неделю.