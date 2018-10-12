Биткоин-ETF не спасут рынок

Торговые объемы на криптовалютном рынке вновь опустились к минимальным значениям, а это намекает на возможный в скором времени всплеск волатильности. На данный момент снижение активности еще никак не отразилось на поведении активов: большинство монет движутся вбок в узком диапазоне. Тем не менее, не будем забывать - каждый раз, когда объемы на рынке опускались к уровню в $9 млрд в день в этом году, котировки ожидал либо резкий взлет, либо не менее быстрое падение. Дело в том, что в таких условиях ценами становится гораздо проще манипулировать. Для проверки этого факта достаточно просто взглянуть на график низколиквидных инструментов, будь то малоизвестные альткоины или акции.

Активность по биткоину упала к концу недели до отметки в $3,3 млрд. Последний раз, когда эта цифра была еще ниже, приходится на прошлый понедельник: значения опустились вплотную к $3 млрд, после чего произошел взлет котировок от 10% до 20% (в зависимости от биржи); также можно вспомнить резкое падение курса ниже $6 000 в июне и взлет цен на 17% в июле. Учитывая, что главная криптовалюта уже давно существует в условиях крайне низкой волатильности, то вполне можно ожидать действительно серьезного движения. Уровень в $6 000 крайне важен как с точки зрения психологии, так и техники, так что при текущих ценах котировки могут позволить себе потерять на внезапном импульсе порядка 7%, однако, любое движение выше этих значений серьезно подорвет шансы на легкое восстановление.

Сантимент на рынке остается «медвежьим»: трудно назвать хотя бы одну новость, способную дать намек на возможный рост цен. Большинство криптоэнтузиастов возлагают свои надежды на запуск биткоин-ETF, но, на мой взгляд, ситуацию это никак не улучшит - достаточно вспомнить биткоин-фьючерсы. Да, на ожиданиях запуска производных бумаг котировки взлетели в прошлом году с $6 700 в ноябре до $20 000 в декабре (хотя можно и поспорить о явном влиянии данной новости на цены), однако, благодаря им же мы имеем “счастье” наблюдать крах рынка. О чем может свидетельствовать и майское заявление Federal Reserve Bank of San Francisco, где последующий обвал называют “не случайным”, а явно вызванным запуском фьючерсами. Таким образом, вероятность “туземуна” после появления биткоин-ETF крайне сомнительна. Возможно, ситуацию может исправить появление специализированных депозитариев, работающих по всем требованиям SEC, что даст институциональным инвесторам полное право на участие в торгах. Хочется верить, но шансов мало. Genesis Global выдали фондам кредитов в биткоинах за полгода своей работы на рынке на $553 млн, большая часть из которых была использована для игры на понижение.

Вот и получается, что дна вроде как достигли, но поводов для роста все еще не появилось.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ