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22. 10. 2018

Бабич: любое нападение на Беларусь расценит как нападение на России

Михаил Бабич Источник фото: РИА "Новости"

Любое военное нападение на Беларусь Москва будет расценивать как нападение на Россию «со всеми вытекающими из этого последствиями». Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заявил российский посол в Минске Михаил Бабич.

Дипломат напомнил, что у стран действует региональная группировка войск и сил, в которой сформированы все компоненты, необходимые как для обороны, так и для ответного удара.

Этот вопрос в интервью был поднят на фоне возможного появления постоянной американской военной базы в Польше. При этом возможность угрозы со стороны России независимости Беларуси, как это было в случае с Украиной, не обсуждалась.

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