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22. 10. 2018

У Лукашенко нет друзей в политике

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с гродненскими студентами заявил, что дружба в политике невозможна. По его словам, дружба возможна, когда «нет миллионов за спиной людей, от которых ты тоже зависишь, и они от тебя».

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"Президент все-таки в большинстве своем действует по вашей воле", - заявил глава государства, отметив, что обязан выполнять волю народа, а не своего друга, передает СТВ.

Поэтому, подчеркнул глава государства, слова дружба не подходит к работе президентов.

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