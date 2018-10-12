У Лукашенко нет друзей в политике

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с гродненскими студентами заявил, что дружба в политике невозможна. По его словам, дружба возможна, когда «нет миллионов за спиной людей, от которых ты тоже зависишь, и они от тебя».

смотрите также Лукашенко: в Беларуси долларовым миллиардером не станешь "Президент все-таки в большинстве своем действует по вашей воле", - заявил глава государства, отметив, что обязан выполнять волю народа, а не своего друга, передает СТВ. Поэтому, подчеркнул глава государства, слова дружба не подходит к работе президентов. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby