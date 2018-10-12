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22. 10. 2018

Бывший замглавы МВД покидает пост гендиректора «Динамо-Минск»

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

23 октября Анатолий Курилец покидает пост генерального директора хоккейного клуба «Динамо-Минск» по личной инициативе в связи с окончанием контракта. Об этом сообщили в минской команде.

Наблюдательный совет клуба благодарит его за плодотворную работу, выстроенную четкую управленческую структуру, налаженную финансовую дисциплину и значительно увеличенную коммерческую прибыль.

Ранее уроженец села Ляховичи Житковичского района Анатолий Курилец являлся заместителем министра внутренних дел Беларуси — начальником главного управления кадров (статс-секретарем). В ноябре 2013 года, в 45 лет, его торжественно проводили на пенсию.

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