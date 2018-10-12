Лента RSS
Подписаться на ленту
22 октября 2018, понедельник, 11:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,42
22. 10. 2018

В Кобринском районе опрокинулся автомобиль: водитель погиб

Источник фото: ГАИ Брест

Вечером 20 октября в Кобринском районе Брестской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции управления внутренних дел Брестского облисполкома.

24-летний житель деревни Лука за рулем автомобиля Volkswagen на 201 километре трассы Р2 Кобрин – Столбцы выехал на полосу встречного движения, съехал на обочину, не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. Он не был пристегнут.

Это Интересно
Актуальное
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понедельник чем хорош? Один прошёл - другого на неделе уже не будет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.