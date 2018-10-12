В Кобринском районе опрокинулся автомобиль: водитель погиб

Вечером 20 октября в Кобринском районе Брестской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции управления внутренних дел Брестского облисполкома.

24-летний житель деревни Лука за рулем автомобиля Volkswagen на 201 километре трассы Р2 Кобрин – Столбцы выехал на полосу встречного движения, съехал на обочину, не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. Он не был пристегнут.