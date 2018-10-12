Крупнейшая конференция по продажам и интернет-продвижению пройдет в Гродно 1 ноября

На мероприятии выступят настоящие профессионалы в сфере интернет-маркетинга, брендинга, продаж и бизнеса. Полина Ганкович, директор 1С-Битрикс Беларусь расскажет все о том, как разработать эффективный сайт и настроить правильно работу компании, Дмитрий Карпенко из компании Яндекс покажет высший пилотаж по поиску клиентов в сети Интернет, а руководители ведущих digital агентств и бренд-студий Минска расскажут о практическом применении самых современных технологий и успешных кейсах.

В рамках живого общения 7 экспертов по управлению продажами, продвижению в сети Интернет и разработке IT-проектов расскажут: