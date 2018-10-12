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22. 10. 2018

В Беларуси с 3 декабря появятся новые зоны платной парковки

Источник фото: abw.by

В Беларуси с 3 декабря появятся сразу пять зон платной парковки. Об этом сообщили в государственном учреждении «Парковки столицы».

Так, платной станет парковка в обе стороны на участках улицы Коллекторная в обе стороны от улицы Немига до улицы Сухая, улицы Бобруйская - от улицы Ульяновская до улицы Свердлова, улицы Академическая - от проспекта Независимости до улицы Платонова, улицы Сурганова - от проспекта Независимости до улицы Платонова.

Также станет парковка будет платной на улице Энгельса на участке от улицы Кирова до Ульяновской.

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