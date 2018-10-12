Звезда мировой оперной сцены Ольга Перетятько впервые выступит в Минске

Концерт российской оперной певицы состоится 15 декабря в рамках IXМинского международного рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси.

Ольга Перетятько - обладательница уникального голоса и харизмы. Диапазон ее лирического сопрано и актерское мастерство позволяют певице успешно совмещать участие в самых ярких оперных постановках с частыми сольными выступлениями на лучших сценах мира. Ее график расписан на несколько лет вперед, а театры борются за то, чтобы пригласить Ольгу для исполнения главной роли. Ольге Перетятько рукоплескали зрители Берлинской оперы, Венской оперы, Цюрихского оперного театра, миланского Ла Скала, Королевского театра в Мадриде, Большого театра в Москве, Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и многих других театров.

Очаровательную жгучую брюнетку не раз называли второй Нетребко. Музыкальные критики отмечают ее яркую внешность «Кармен», кошачьюгибкость и, конечно же, легкий, прозрачный, высокий голос, звучание которого сравнивают с чистейшими соловьиными трелями. В репертуаре Ольги Перетятько партии в операх Генделя, Моцарта, Беллини, Доницетти, Россини, Оффенбаха и другие.

Среди наград Ольги Перетятько – «Опералия» Пласидо Доминго, где состоялся ее международный прорыв, а также важнейшая премия Европы в области звукозаписи «ЭХО Классик» в номинации «Лучший сольный альбом года». На счету певицы также многочисленные работы в фестивальных проектах под руководством таких мэтров, как Дзедда, Мета, Бонинг, Маазель, Минковский, Палумбо и других. Ее последний альбом «Русский свет», выпущенный SonyClassic, осенью 2018 года завоевал престижную немецкую награду OpusKlassik.

Среди множества выступлений оперной дивы одним из самых ярких и значимых для Ольги является концерт у подножия Эйфелевой башни в честь празднования Дня взятия Бастилии, на котором присутствовало более 600 000 человек. Кроме того, Перетятько осуществила масштабное турне по Китаю совместно с симфоническим оркестром Монреаля под управлением маэстро Кента Нагано.

«Организовать концерт звезды такого уровня крайне непросто, в первую очередь, из-за колоссальной загруженности и востребованности артистки. Нам практически удалось невозможное, и в графике Ольги появился Минск. Особенно важно, что этот уникальный концерт не просто состоится на сцене Большого театра Беларуси, но еще и в рамках Международного оперного форума, что делает его историческим событием для культурной жизни Минска. Уверен, что любители классики и поклонники оперы по достоинству оценят его значимость», - говорит эксклюзивный представитель Ольги Перетятько Максим Берин.

Сольный концерт Ольги Перетятько, несомненно, станет самым ожидаемым событием оперного форума. В программу концерта войдут оперные хиты, включая арии из известных опер Глинки, Россини, Доницетти, Верди и других авторов.

Специальное предложение от организаторов: билеты по признанной во всем мире системе Meet and Greet.Размещение в VIP ложе стоимостью 600 рублей включает в себя угощение шампанским,ассорти из фруктов и памятное фото с артистом.Уникальная возможность насладиться ярким концертом и встретиться с любимыми артистами!Количество мест ограничено!

Билеты уже в продаже на сайте kvitki.by и в кассах Большого театра Беларуси.