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22. 10. 2018

В столкновении машин в Каменецком районе погибла женщина

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Вечером 20 октября в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома. По факту ДТП проводится проверка.

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34-летний житель Бреста, управляя автомобилем BMW 530i, на 131-м километре трассы Р-85 Слоним — Высокое при обгоне не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем Alfa Romeo под управлением 22-летнего брестчанина.

В результате 54-летняя пассажирка BMW, которая находилась на заднем пассажирском сиденье справа и была пристегнута ремнем безопасности, погибла на месте аварии. В больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель BMW, его 61-летний пассажир и 56-летняя жительница Бреста, а также 21-летняя пассажирка Alfa Romeo.

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