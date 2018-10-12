На неделе в Беларуси возможен мокрый снег

Хотя понедельник в Беларуси выдался солнечным, уже в предстоящие сутки погода в стране ухудшится, и до конца рабочей недели ожидается неустойчивая ветреная с дождями погода. В середине недели, по данным Белгидромета, даже возможен мокрый снег.

Во вторник на большей части территории страны кратковременные дожди, днем с порывистым ветром. По юго-западу страны во второй половине дня сильный порывистый ветер. Ночью от 0 до 6 градусов тепла, днем - 5-11.

В среду будет облачно, временами осадки, в основном дождь. По юго-западу сильный порывистый ветер. Ночью составит 1 – 6 градусов тепла, днем - 3-9.

В четверг во многих районах Беларуси кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ночью на большей части территории, а днем по юго-востоку сильный порывистый ветер. Ночью минус 1 - плюс 4, днем 3-9 градусов тепла.

В пятницу в отдельных районах страны кратковременные дожди, ночью и утром - с мокрым снегом. Ночью от минус 4 по северо-востоку до плюс 4 по юго-западу. Днем 3-9 градусов тепла, в юго-западных районах до плюс 11.