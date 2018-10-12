В Беларуси из-за сильного ветра объявили оранжевый уровень опасности

В Беларуси из-за прогнозируемого сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Он объявлен сразу на три дня – 23, 24 и 25 октября.

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По данным Белгидромета, сильный ветер ожидается во вторник, в течение суток среды и ночью четверга ночью.

В эти дни на большей части территории Беларуси, а утром и днем четверга по юго-востоку страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.