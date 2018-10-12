В Минске открывается ужасно прекрасная выставка

2 ноября в 19:00 в галерее Белорусского союза дизайнеров состоится открытие выставки Анны Силивончик «УЖАСНО ПРЕКРАСНО». Выставка будет работать до 30 ноября.
г. Минск, ул. Брилевская, 14 (вход со двора)
Время работы: 10.00 – 18.00, обед 13.00 – 14.00, понедельник-пятница
Вход свободный
тел. (029) 380 80 75, (029) 508 25 80
УЖАСНО ПРЕКРАСНО
В своем творчестве Анна Силивончик часто обращается к теме бинарности мироздания. Художницу интересуют конфликтные моменты, раскрывающие замысловатую и неоднозначную природу вещей и явлений.
Вечная конфронтация и в то же время стремление к слиянию в одно гармоничное целое двух антагонистических энергий и первооснов встречается в большинстве культурных традиций. В мифах многих народов мир зарождается путем соития неба и земли, где этот союз видится символическим воплощением дуальной природы бытия. Соединение пары противоположностей становится источником и движущей силой всего живого. Ночь и день, порядок и хаос, молодость и старость, разум и чувства, мужчина и женщина, духовность и телесность, правое и левое, верх и низ – лишь различные выражения одной и той же сущности, две стороны одной медали. Будучи частями целого, эти антиподы не мыслимы по отдельности. Обладая полярными свойствами и проявлениями, они дополняют и уравновешивают друг друга в бесконечном взаимодействии.
Человеческая натура так же сложна и раздираема противоречиями. Ей характерны колебания между разными полюсами. Мы регулярно сталкиваемся с проблемой выбора, который часто для нас совсем не очевиден. Наши мысли, эмоции, желания и действия порой не согласованы и алогичны. Нам свойственна амбивалентность переживаний и побуждений, присуща воля к жизни и вместе с тем влечение к смерти. Мы можем смеяться сквозь слезы, испытывать одновременно страх и восторг, любить и ненавидеть, параллельно стремиться к идеалу и учится принимать и ценить свои несовершенства. Как канатоходцы мы балансируем над пропастью, отклоняясь то влево, то вправо, чтобы не упасть и сохранить равновесие. И все это страшно красиво и ужасно прекрасно потому, что именно это делает нашу жизнь напряженной и яркой, кипучей и полнокровной.
О художнике:
Силивончик Анна Дмитриевна
www.silivonchik.ru
Родилась в 1980г. в городе Гомеле. В настоящее время живет и работает в г. Минске.
1992-1999 Республиканский лицей искусств, Минск
1999-2007 Белорусская Государственная Академия Искусств (отделение станковой живописи) Минск
В 2008 Вступила в Белорусский союз художников
2009 - Награждена медалью "Талант и призвание" международного альянса "Миротворец"
Работы находятся в Национальном музее Республики Беларусь, музее современного искусства (Минск, Беларусь), музее современного русского искусства (Джерси-Сити, США), фондах Гомельского дворцово-паркового ансамбля (Гомель, Беларусь), Елабужском государственном музее-заповеднике (Елабуга, Россия), музее современного искусства (Пярну, Эстония), частных коллекциях Беларуси, России, Франции, США, Японии, Израиля, Италии, Германии, Польши.
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