В Лепельском районе солдат погиб под колесами фуры

22 октября в результате ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью, военнослужащий одной из воинских частей Заслоновского гарнизона, расположенного в Лепельском районе Витебской области. Об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси.

Проверку по данному факту проводят Следственный комитет и комиссия минобороны. Как передает TUT.by, в ночь на 22 октября на 167-м километре трассы Минск — Витебск в деревне Боровка, где дислоцируется часть, 19-летний солдат внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса фуры DAF. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby