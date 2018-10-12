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22. 10. 2018

В Лепельском районе солдат погиб под колесами фуры

22 октября в результате ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью, военнослужащий одной из воинских частей Заслоновского гарнизона, расположенного в Лепельском районе Витебской области. Об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси.

Проверку по данному факту проводят Следственный комитет и комиссия минобороны.

Как передает TUT.by, в ночь на 22 октября на 167-м километре трассы Минск — Витебск в деревне Боровка, где дислоцируется часть, 19-летний солдат внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса фуры DAF.

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