Лукашенко: алкоголь является серьезным подспорьем для бюджета

Вопросы развития ликеро-водочной отрасли в Беларуси вынесены на совещание у главы государства Александра Лукашенко. Заявив, что в Беларуси «самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя», президент предложил «эту монополию усилить».

Александр Лукашенко отметил, что алкоголь является серьезным подспорьем для бюджета. Тем не менее, он обратил внимание и на вопрос последствий от употребления алкоголя, сообщили в Администрации главы государства.

В качестве одного из вопросов он обозначил защиту внутреннего рынка от некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков, которые угрожают жизни и здоровью людей. При этом, по его словам, импорт алкоголя в Беларуси составляет всего 3-3,5%.

Александр Лукашенко отметил также появление признаков недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, наличие сложностей во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, медленный рост экспорта.