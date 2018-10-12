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22. 10. 2018

В Быховском районе на уроке физкультуры умер третьеклассник

Третьеклассник умер 19 октября на уроке физкультуры в школе в агрогородке Лудчицы Быховского района Могилевской области. Похороны школьника прошли 21 октября, рассказала родственница.

Ребенок скончался во время бега. Дети должны были пробежать какую-то определенную дистанцию, но Егор вдруг упал. По словам родственницы, ему пытались помочь, но скорая ехала слишком долго, сообщает TUT.by.

У него было больное сердце, и каждый год он с мамой лежал в больнице в Могилеве, проходя обязательное обследование. Однако освобождения от физкультуры у него не было.

 

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