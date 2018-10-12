В Беларуси ожидаются дожди и сильный ветер

23 октября погоду будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный порывистый, во второй половине дня по юго-западу республики сильный порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня +5..+11°С.

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По данным Белгидромета, 24 октября погодные условия в Беларуси будет определять система активных атмосферных фронтов от Скандинавского циклона, смещающегося через Балтийское море на Смоленскую область России. Временами ожидаются осадки, в основном дождь. Ветер западной четверти умеренный, по юго-западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная - днем +3..+9°С.

25 октября наша республика окажется в холодной тыловой части циклона, уходящего на Центральные районы Европейской России. Во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный ночью на большей части территории, днем по юго-востоку сильный порывистый. Температура воздуха ночью -1..+4°С, днем +3..+9°С.