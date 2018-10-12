Утром 22 октября на пожаре в Витебске эвакуировали 40 человек. Об этом сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Сообщение о пожаре в вентиляционной камере цеха металлообработки по проспекту Московскому поступило в 10:50.

В результате пожара в вентиляционной камере, принадлежащей Научно-технологическому парку Витебского государственного технологического университета, была повреждена тканевая гибкая вставка вентиляционной шахты. Люди были эвакуированы еще до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара устанавливается. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby