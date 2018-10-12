«Динамо-Минск» потерпело девятое поражение подряд

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» потерпел девятое поражение подряд в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Вечером 22 октября «зубры» проиграли на выезде «Барысу» из Астаны со счетом 1:3.

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«Без дисциплины очень сложно рассчитывать на победу. И это остается главной проблемой нашей команды», - отметил после матча главный тренер минчан Горди Дуайер.

Проиграв «Барысу», «Динамо» повторило свой худший результат с момента вступления в КХЛ. Этот проигрыш стал для клуба девятым подряд. Единственный раз столь затяжная серия неудач фиксировалась в дебютном для «зубров» сезоне 2008/2009 годов.

24 октября минчане на выезде сыграют с омским «Авангардом».