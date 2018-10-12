Белорусские борцы завоевали серебро и бронзу на ЧМ в Будапеште

Белорусский борец вольного стиля Иван Янковский завоевал серебряную медаль чемпионата мира, который проходит в столице Венгрии Будапеште. В финальном поединке категории до 92 килограмм белорус уступил соперник Джейдену Майклу Тбори Коксу из США.

Кроме того, Али Шабанов принес бронзовую награду в копилку белорусской команды в категории до 79 килограмм, который в матче за третье место оказался сильнее иранца Эзатола Абаса Акбаризаринколае.

Чемпионат мира по борьбе продлится до 28 октября.