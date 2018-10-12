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23. 10. 2018

В Гродно автомаляр на чужой машине устроил ДТП

В Гродно 22 октября около 21:20 в Гродно лоб в лоб столкнулись оставленный на покраску легковой автомобиль Peugeot и принадлежащий горсовету Газ. От удара Peugeot развернуло, а его водитель скрылся с места происшествия.

Как рассказал прибывший на место ДТП владелец автомобиля, он оставил машину на покраску в гаражах на мясокомбинате автомаляру, который, судя по всему, решил покататься на чужом авто, сообщает Newgrodno.

Предполагается, что виновник аварии был пьян, поэтому и скрылся.

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