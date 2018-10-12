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23. 10. 2018

МАРТ снизил цены на газ для производителей сахара

Источник фото: Советская Белоруссия

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси своим постановлением № 79 от 19 октября, которое опубликовано на Национальном правовом интернет- портале, установило пониженную цену на газ для производителей сахара.

Согласно документу, с 1 октября 1000 кубометров природного газа обойдется им в 464,83 рубля. И это при том, что в июле цена газа для них уже была снижена с общих 550,49 рубля до 496,87 рубля.

Как сообщал Телеграф, в Беларуси решили заняться регулированием цен на сахар из-за появления в торговле российского сахара, который заметно дешевле белорусского. 

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