МАРТ снизил цены на газ для производителей сахара

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси своим постановлением № 79 от 19 октября, которое опубликовано на Национальном правовом интернет- портале, установило пониженную цену на газ для производителей сахара.

Согласно документу, с 1 октября 1000 кубометров природного газа обойдется им в 464,83 рубля. И это при том, что в июле цена газа для них уже была снижена с общих 550,49 рубля до 496,87 рубля.

Как сообщал Телеграф, в Беларуси решили заняться регулированием цен на сахар из-за появления в торговле российского сахара, который заметно дешевле белорусского.