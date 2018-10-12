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23. 10. 2018

Статкевич намерен провести несанкционированную акцию у здания КГБ в Минске

Источник фото: belapan.com

Оппозиционный политик Николай Статкевич пригласил делегациию Европарламента, которая посетит Беларусь, принять участие 29 октября в наблюдении за не санкционированной властями акцией «Цепь памяти» у здания КГБ в Минске.

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Делегацию, которая будет находиться в Беларуси с 28 по 30 октября, возглавит глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Здроевский, пишет БелаПАН.

Во время акции, которая посвящена расстрелу в ночь на 30 октября 1937 года в подвалах минской внутренней тюрьмы НКВД более 130 белорусских ученых, литераторов, врачей, общественных деятелей и других, ее участники планируют стоять со свечами возле здания КГБ.

 

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