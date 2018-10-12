В Бресте произошел выброс нефтепродуктов в канал реки Мухавец

На прошлой неделе в Бресте был замечен незначительный выброс нефтепродуктов в обводной канал реки Мухавец. Благодаря неравнодушным брестчанам, вовремя заметившим проблему, уже несколько дней коммунальщики подсыпают пятно нефтепродуктов специальным абсорбентом.

Процедура будет проводиться до полного впитывания и устранения участка загрязнения, сообщили в Брестском горисполкоме.

Кроме того, сотрудники МЧС намерены обеспечить чистку обводного канала от ила.

На данный момент жизни и здоровью представителей фауны ничего не угрожает. При благоприятных погодных условиях проблему планируют устроить за три недели.