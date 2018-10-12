Кинофестиваль «Лістапад» представил свою программу

22 октября на пресс-конференции в Минске была объявлена программа XXV Минского международного кинофестиваля «Лістапад». Так, в рамках Национального конкурса покажут 7 игровых, 8 документальных и 5 анимационных картин. Некоторые из них, как «Хрусталь» Дарьи Жук или «Ягор» Романа Подоляко и Михаила Зуя, уже знакомы киноманам, отметили организаторы.

Индустриальная платформа пройдет с 3 по 7 ноября на площадке Национальной киностудии «Беларусьфильм». В рамках не пройдут воркшоп по разработке сценария и VR-лаборатория художественных и анимационных проектов, где своим опытом поделятся международные менторы из Германии, России и Беларуси. Кроме того пройдут мастер-классы, разделенные по тематикам. Первым станет день дистрибуции совместно с продюсерским Центром современной культуры «Бегущая черепаха». Второй день ознаменован гостями из США, в том числе американским сценаристом и профессором Колумбийского университета Рональд Фалзоне. Также представитель литовской делегации Валентас Ашкинис расскажет об опыте работы системы независимого продюсирования литовской анимации. Кроме того, пройдут мастер-классы с Дарьей Жук и Олесей Грибок, лекция Евы Бразджионите.

Следующими были объявлены внеконкурсные программы документального кино. Программа «Лучшее» объединила разные фильмы, например, семейные мелодрамы – ливанский фильм «Качели» и британская картина на актуальную тему «Еще одна новость». Также можно будет посмотреть итальянскую ленту «Созыв», фильм Сергея Лозницы «День победы», картину Алену ван дер Хорст о российской глубинке «Любовь – это картошка».

Также документальное внеконкурсное кино будет показано в рубриках «Арт», «Кино о кино», «(Не)детские истории», «МузыкаДок», «ХХ век. Драмы истории», «Спортивные страсти», «Свидание с Россией» и «Золотой юбилей «Летописи».

В рамках внеконкурсной программы игрового кино в секцию «Львы, медведи, пальмовые ветви» вошли участники и призеры престижных кинофестивалей. Во внеконкурсной программе зрителей будет ждать россыпь звездных имен мировой режиссуры. В частности, запланированы две большие ретроспективы. Одна из них посвящена великой французской женщине-режиссеру Аньес Варда. Будут представлены ее классические картины, включая «Клео от 5 до 7». Фильм «Счастье» будет впервые показан в Беларуси. В ретроспективу включена и последняя картина Аньес Варда «Лица, деревни», которая в прошлом году номинировалась на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

Зрителям посоветовали обратить внимание на секцию «Цвет ночи», где можно найти немало громких имен – Ларс фон Триер, Паоло Соррентино, Клер Дени.

Председателем жюри Основного конкурса игрового кино стал Юсуп Разыков (Россия), «Молодости на марше» – Зара Абдуллаева (Россия), «Лiстападзiка» – Эрик Билодо (США), Основного конкурса документального кино – Михал Лещиловски (Польша), Конкурса национальных киношкол – Йозефина Зеттмахер (Германия).