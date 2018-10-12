В Чечерске пьяный водитель въехал в милицейский УАЗ

В Чечерске пьяный неработающий местный житель 1985 года рождения на автомобиле Volkswagen Polo протаранил милицейский автомобиль. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Гомельского облисполкома.

Мужчина на машине своего пассажира 1991 года рождения, который также был пьян, на улице Гагарина выехал на встречную полосу, где сначала ударился в левое заднее крыло и колесо патрульного «УАЗа», а затем — в задний бампер стоявшего на обочине автомобиля.

После столкновения водитель Volkswagen попытался скрыться, но его задержали. В отношении виновника ДТП составили два административных протокола, а владельца машины привлекли к административной ответственности за передачу автомобиля нетрезвому лицу.