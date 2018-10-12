Систему мгновенных платежей запустят в Беларуси 1 июля 2019 года

Внедрить в Беларуси систему мгновенных платежей в промышленную эксплуатацию планируется 1 июля 2019 года. Об этом сообщил зампредседателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц 23 октября в Минске на Международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ`2018».
По его словам, сервис позволит переводить деньги от плательщика получателю в режиме времени, приближенном к реальному - в считанные минуты, передает БелаПАН.
Уже определен оператор системы, подготовлена концепция мгновенных платежей и проект нормативного правового акта, прорабатываются технические аспекты внедрения сервиса, идет активное взаимодействие с банками и ИТ-сообществом.
Сервис будет доступен круглосуточно с разнообразных электронных устройств.
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