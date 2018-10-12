Вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту запустят весной

Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» заработает весной 2019 года. Об этом 23 октября рассказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак.

По его словам, в этом году планируется закончить строительно-монтажные работы. Но в связи с тем, что применять гололедные материалы на полосе в эту зиму не собираются, она вступит в строй при наступлении положительных температур, передает TUT.by.

Вторая взлетно-посадочная полоса будет на 60 метров длиннее первой и сможет принимать все типы воздушных судов.