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23. 10. 2018

Вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту запустят весной

Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» заработает весной 2019 года. Об этом 23 октября рассказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак.

По его словам, в этом году планируется закончить строительно-монтажные работы. Но в связи с тем, что применять гололедные материалы на полосе в эту зиму не собираются, она вступит в строй при наступлении положительных температур, передает TUT.by.

Вторая взлетно-посадочная полоса будет на 60 метров длиннее первой и сможет принимать все типы воздушных судов.

 

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