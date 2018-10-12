Белорусский рубль: прогноз валют на неделю

Курс доллара на мировом валютном рынке Форекс, сильно влияющий на его отношение к белорусскому и российскому рублю, приостановил рост на прошедшей неделе. Индекс доллара DX, как и предполагалось в предыдущем обзоре, рос в конце прошлой недели с 94,5 п. к 95,8 п. Но не смог пока преодолеть сильный рубеж 96 п. и отступил от него. Стремление вверх в целом остаётся, но технический отскок станет сдерживать и рост доллара к рублю. Цены нефти в в последние дни стабилизировались после снижения с $82/барр на уровне в районе $80 по Brent, что благоприятно для рисковых валют. На текущей неделе недели значимыми факторами могут стать Саммит в Саудовской Аравии с 23 октября, информация запасах и добыче нефти в США 24 октября, заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) 25 октября и ЦБ РФ 26 октября.

Пара USD/BYN слабела в последние дни из-за ограниченности силы доллара на Форекс и его снижения к российскому рублю. Оправдалось предположение о снижении пары к 2.100-2.1070 BYN. Теперь с технических позиций в случае преодоления вниз рубежа 2.100 BYN, доллар способен пойти и дальше вниз к 2.080 BYN. С другой стороны, ограничением роста выступает уровень 2.1200 BYN.

Пара EUR/BYN под действием ослабления евро к доллару движется вниз быстрее доллара к белорусу. Закрепившись ниже 2.4400, она теперь может стремиться к 2.4000. Особенно если на заседании ЕЦБ прозвучат осторожные, «голубиные» фразы, и регулятор анонсирует продолжение своей мягкой, стимулирующей политики, что может дополнительно ослабить евро. Альтернативой снижению пары выступает пробитый уровень 2.4400 BYN. Указанные рубежи и составляют вероятный диапазон на текущей неделе.

Ослабление доллара и евро к российскому и белорусскому рублю препятствует снижению пары RUB/BYN. Остаётся непреодолимой черта 0.03200 BYN , которая, вероятно не будет пробита и на текущей неделе. Пара способна ещё немного укрепиться на фоне поддержки россиянина во время налогового периода до конца недели, но пределом такого укрепления выступает уровень 0.03260 BYN.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд