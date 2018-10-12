Рынок нефти ждет американских выборов

Иран является второй страной в ОПЕК по количеству добычи нефти. Суточная добыча в этом государстве составляет около 3,5 млн. баррелей. Конечно, уход Тегерана с мирового рынка нефти вызовет некую панику среди переработчиков, т. к. многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Азии спроектированы под переработку нефти, добываемой в Иране и странах Ближнего Востока. Смогут ли страны данного региона компенсировать образующийся дефицит нефти - вопрос открытый.

Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти, но не в полном объёме данного дефицита. Россия также может увеличить производство, но существует соглашение стран ОПЕК+ об ограничении добычи и нарушать его пока никто не собирается.

Также с наступлением зимнего периода спрос на нефть всегда возрастает. Плюс спад добычи нефти в Венесуэле. Все эти факторы могут сыграть в пользу роста нефтяных котировок.

В преддверии выборов в конгресс США правительство и администрация президента будут искать всевозможные способы снижения цен на нефть. Возможно, это даст краткосрочный эффект снижения котировок черного золота. Но что будет после выборов в США, и сможет ли правительство удержать цены на нефть, покажет время.

Нефть марки BRENT сейчас торгуется в диапазоне 78,50-79,50 долларов США, и определяющим фактором роста будет преодоление барьера 80 долларов, после чего возможен рост и выше, до 100 долларов.

Денис Лисицын, трейдер-аналитик компании «ФинИст»