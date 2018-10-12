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23. 10. 2018

Банк ВТБ (Беларусь) представил новые депозиты для физических лиц

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) сообщает о возможности заключения с физическими лицами договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Дуэт в BYN» и срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Дуэт в USD» .

Ставка по депозитам является фиксированной. Средства размещаются в белорусских рублях или долларах США (в зависимости от вклада) на срок 395 дней, 732 дня или 3 года.

Подробнее с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.

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