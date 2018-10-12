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23. 10. 2018

В Беларуси выросли курсы доллара и российского рубля

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси 23 октября на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже выросли курсы доллара и российского рубля, а курс евро снизился.

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Так, евро подешевел на 0,49% до 2,4078 рубля.

Доллар подорожал на 0,05% до 2,0999 рубля.

Российский рубль стал дороже на 0,06% до 3,215 белорусского за 100 российских.

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