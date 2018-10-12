Лента RSS
Подписаться на ленту
23 октября 2018, вторник, 14:11
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,42
23. 10. 2018

Мост в Житковичском районе откроют к 7 ноября

Фото: группа ЧП | Гомельская область Источник фото: "ВКонтакте"

Движение по мосту через Припять в Житковичском районе Гомельской области откроют к 7 ноября. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак. По его словам, мост уже почти завершен. После открытия движения останутся работы по демонтажу части дорог к временной переправе.

смотрите также Лукашенко потребовал завершить сельхозработы до 7 ноября

При этом другую часть дорог к временной переправе будут использовать как дороги местного значения и для укрепления дамбы, передает TUT.by.

Как сообщал Телеграф, автомобильный мост над Припятью в Житковичском районе, который соединяет райцентр и Туров, внезапно начал разрушаться в декабре 2017 года. Там обнаружили в бетонной конструкции трещину, а само полотно провисло на полметра. Сотрудники ГАИ приняли решение остановить движение транспорта по мосту.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понедельник чем хорош? Один прошёл - другого на неделе уже не будет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.