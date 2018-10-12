Мост в Житковичском районе откроют к 7 ноября

Движение по мосту через Припять в Житковичском районе Гомельской области откроют к 7 ноября. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак. По его словам, мост уже почти завершен. После открытия движения останутся работы по демонтажу части дорог к временной переправе.

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При этом другую часть дорог к временной переправе будут использовать как дороги местного значения и для укрепления дамбы, передает TUT.by.

Как сообщал Телеграф, автомобильный мост над Припятью в Житковичском районе, который соединяет райцентр и Туров, внезапно начал разрушаться в декабре 2017 года. Там обнаружили в бетонной конструкции трещину, а само полотно провисло на полметра. Сотрудники ГАИ приняли решение остановить движение транспорта по мосту.