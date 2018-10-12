В Минске милиция приехала на вызов об изнасиловании и нашла психотроп

В Минске милиционеры прибыли по вызову об изнасиловании, а по факту обнаружили и изъяли опасный психотроп. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Милицию вызвал мужчина, по словам которого, его 18-летняя дочь прислала смс о том, что двое малознакомых ей мужчин собираются ее насиловать.

смотрите также В Минске задержали парня со свертками психотропа во рту

Накануне девушка поругалась с родителями и не хотела возвращаться домой. В компании малознакомых людей она рассказала об этом, и один из мужчин предложил ей переночевать вместе у его друга в квартире по улице Якубовского. В квартире компания стала распивать спиртное и употреблять наркотики. Утром девушке показалось, что мужчины переговариваются, желая ее изнасиловать, и отправила смс отцу.

Информация об изнасиловании не подтвердилась, но в квартире милиционеры изъяли порошкообразное вещество белого цвета и два шприца с жидкостью, содержащей особо опасное психотропное вещество – альфа-PVP. Запрещенное вещество мужчина сбыл другу в счет оплаты ночлега.

В отношении задержанных мужчин возбуждены уголовные дела по ст.328 УК. Задержанный сбытчик ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, мошенничество, его друг отбывал наказание за кражи и угон. Также они попадали в поле зрения правоохранителей за незаконный оборот наркотиков.