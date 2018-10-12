Белинвестбанк привлек синдицированный кредит сроком на один год в размере 20,0 млн евро. Организатором, кредитным управляющим и банком-участником в синдицированном кредите для ОАО «Белинвестбанк» выступил Евразийский банк развития (ЕАБР).

В качестве банков-участников в кредитовании также выступили АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Российская Федерация), Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (Российская Федерация). Благодаря синдицированному кредиту на белорусский рынок вышел еще один игрок –АО «AltynBank» (Дочерний банк ChinaCiticBankCorporationLimited) (Республика Казахстан).

Средства кредита предоставляются на финансирование торговых контрактов клиентов Белинвестбанка, связанных с поставками товаров, оборудования и услуг из Российской Федерации в Республику Беларусь.

«Привлечение синдицированного кредита стало очередным шагом в диверсификации ресурсной базы Банка. Кроме того, дальнейшее развитие сотрудничества с международными финансовыми институтами дает возможность привлечения дополнительных ресурсов в экономику Беларуси, в том числе для развития малого и среднего бизнеса в нашей стране, сегмента, который должен стать одним из драйверов экономического роста в будущем», – считает Андрей Бриштелев, Председатель Правления ОАО «Белинвестбанк».

«Евразийский банк развития впервые выступает организатором синдицированного кредита. И, конечно, для нас имеет большое значение, что под нашим «зонтиком» собрались банки Беларуси, Казахстана и России. Важно и то, что выделяемые средства будут направлены на финансирование перемещения товаров и услуг между государствами ЕАБР», – отметил управляющий директор по активам и пассивам Евразийского банка развития Дмитрий Ладиков-Роев.

Договор о привлечении синдицированного кредита подписан сегодня, 23 октября 2018 года.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. По объему активов и ресурсной (клиентской) базы входит в шестерку лидеров. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 26-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса.