В Молодечно 17-летний педофил напал на 9-летнюю школьницу

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении сексуального насилия над девятилетней девочкой, совершенного утром 19 октября в подъезде одного из многоквартирных домов в Молодечно. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Личность преступника удалось установить благодаря тому, что камера наружного наблюдения одного из административных помещений, расположенных неподалеку от места событий, зафиксировала проходившего молодого человека, приметы которого совпадали с разыскиваемым. А работники одного из магазинов крупной торговой сети по ориентировке узнали своего 17-летнего стажера.

Задержали его у себя дома в другом городе. Сначала он отрицал свою вину, но, узнав о массиве полученной информации, понял, что отпираться не имеет смысла. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.