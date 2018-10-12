На большей части территории Беларуси ожидаются дожди

24 октября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Балтийского моря на Смоленскую область России. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый, по юго-западу республики сильный порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня составит +4..+9°С. Атмосферное давление будет расти.

По данным Белгидромета, 25 октября наша республика окажется в холодной тыловой части циклона, уходящего на Московскую и Ярославскую области России. Во многих районах республики пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью на большей части, утром и днем по юго-востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная - днем +3..+9°С.

26 октября погоду в нашей стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодной и неустойчивой воздушной массе. Местами, преимущественно по юго-западу страны, пройдут кратковременные дожди, ночью и в утренние часы возможен мокрый снег. Ветер западной четверти умеренный, по юго-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -4°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу республики, максимальная - днем +3..+10°С.