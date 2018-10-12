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24. 10. 2018

Результаты матчей Лиги чемпионов 23 октября

Источник фото: УЕФА

23 октября в Лиге чемпионов УЕФА 2018/19 были сыграны игры третьего тура в группах E-H. Всего состоялось восемь матчей. Результаты встреч:

Группа Е

Аякс - Бенфика 1:0

Гол: Мазрауи 90+2'

АЕК - Бавария 0:2

Голы: Мартинес 61', Левандовски 63'

Группа F

Шахтер - Манчестер Сити 0:3

Голы: Давид Сильва 30', Ляпорт 35', Бернарду Силва 71'

Хоффенхайм - Лион 3:3

Голы: Крамарич 33', 47', Жоэлинтон 90+2' - Траоре 27', Ндонбеле 59', Депай 67'

Группа G

Реал - Виктория Пльзень 2:1

Голы: Бензема 11', Марсело 55'- Грошовский 79'

Рома - ЦСКА 3:0

Голы: Джеко 30', 43', Юндер 50'

Группа H

Манчестер Юнайтед - Ювентус 0:1

Гол: Дибала 17'

Янг Бойз - Валенсия 1:1

Голы: Оаро 55' (с пенальти) - Бачуай 26'

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