Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2018, среда, 09:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,41
24. 10. 2018

В Могилеве пациент больницы вскрыл себе вены и умер

Источник фото: РИА "Новости"

Пациент Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи скорой помощи 23 октября вскрыл себе вены и умер. Об этом рассказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.

Мужчина лечился в отделении токсикологии. На фоне острой психотической реакции он разбил в палате окно и осколками стекла нанес себе множественные проникающие резаные ранения, передает БелаПАН.

Пациент умер от кровопотери. Следователи устанавливают обстоятельства и причины гибели.

Это Интересно
Актуальное
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.