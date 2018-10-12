Министр спорта: проблема «Динамо-Минск» не в тренере, а в команде

В поражениях хоккейного клуба "Динамо-Минск" в КХЛ виноват не только канадский тренер Горди Дуайер. Об этом заявил в интервью передаче "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук.

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По его словам, дело не в тренере, а «в самой команде, коллективе». «Мне Дуайер как функционер симпатичен. Понятно, что нет результата, который ждет страна, но думаю, что он будет», - считает министр.

Ранеее изменения в тренерском штабе «зубров» анонсировал председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, чтобы предотвратить это неконтролируемое падение, добиться стабилизации ситуации, передает БелТА.

Он также рассказал об активной работе по вопросу объединения всех хоккейных структур под одним руководством, в том числе и минского "Динамо", с федерацией. Этот процесс планируется завершить в феврале 2019 года.